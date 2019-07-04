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Путин освободил от занимаемых должностей четверых генералов

Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии с должностей ряда генералов МВД, ФСИН и Главной военной прокуратуры. Соответствующий документ размещен в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, указом главы государства от должности освобождены министр внутренних дел по Чувашской Республике генерал-майор полиции Сергей Неяскин, начальник Сибирского юридического института МВД РФ генерал-майор полиции Игорь Медведев, начальник Управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН генерал-майор внутренней службы Николай Скопинцев.

Кроме того, с военной службы уволен заместитель главного военного прокурора генерал-лейтенант юстиции Александр Никитин.

Также указом президента освобожден от должности заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Игорь Хренков.

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