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Патрушев обсудит в Благовещенске 5 июля меры защиты объектов от террористов

Планируется рассмотреть меры по диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК, отметили в Совбезе

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 5 июля проведет в Благовещенске совещание о мерах антитеррористической защиты объектов на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"Планируется рассмотреть меры по диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, - говорится в сообщении. - Кроме того, предполагается обсудить вопросы, связанные с антитеррористической защищенностью объектов на территории Дальнего Востока России и Забайкалья".

В совещании примут участие главы регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и представители федеральных министерств и ведомств.

Теги
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