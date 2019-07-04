Figaro: во Франции возобновились поиски затонувшей в 1968 году подлодки

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Французское военное ведомство возобновило в четверг с опорой на новые технические средства поиски подводной лодки Minerve, пропавшей без вести 27 января 1968 года. Об этом сообщила в четверг газета Le Figaro со ссылкой на данные, полученные от военно-морской префектуры Средиземноморья .

Предполагается, что подлодка затонула в нескольких десятках морских миль от города Тулона, главной базы французских ВМС, расположенной на берегу Средиземного моря. Гибель подлодки, отрабатывавшей учебное задание по взаимодействию с самолетом морской разведки, произошла всего за несколько минут. Предполагается, что теперь ее корпус может лежать на глубине в 2 км. В 1968 году, несмотря на немедленно начатую поисково-спасательную операцию, обнаружить лодку не удалось.

Теперь для поиска субмарины будет использоваться специальный автономный подводный аппарат, принадлежащий Французскому институту исследования и эксплуатации моря (Infremer). Он способен за день работы собирать данные по зоне в 10 кв. км. Поиском, однако, должна быть охвачена площадь моря во много сотен квадратных километров, уточняет газета. Данные с подводного аппарата будут передаваться на участвующие в поисках судно, где они будут анализироваться экспертами. Такие работы будут вестись ежедневно до 14 июля, когда к операции должны быть привлечены другие технические средства.

О намерении возобновить поиски заявила в начале года министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли после того, как в октябре прошлого года с таким требованием выступили семьи погибших подводников. После этого в течение нескольких месяцев эксперты в рамках подготовки миссии тщательно изучили заново все ранее собранные сведения. Особое внимание было уделено данным сейсмического мониторинга этого района Средиземноморья, так как в них мог отразиться тот импульс, который возник в момент, когда корпус подлодки оказался раздавлен давлением воды.

Также были изучены новые данные о морских течениях в возможной зоне катастрофы. Однако, по сведениям радиостанции "Франс энфо", новый поиск лодки может оказаться не менее трудным, чем предыдущий, так как субмарина могла развалиться на несколько кусков, которые находятся на большой глубине и скрыты илом.

Minerve была вооруженной 12 торпедами подлодкой типа Daphnee, снабженной дизель-электрической силовой установкой. Она находилась в эксплуатации с июня 1962 года. Ее водоизмещение равнялось 800 тоннам, а рабочая глубина составляла 300 м. В погибшем экипаже Minerve было 52 человека - старшие офицеры, младшие офицеры и матросы.