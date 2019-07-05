Как научить ребенка обращаться с деньгами

Большинство россиян — 61% — до сих пор не привлекают детей даже к учету доходов/расходов и планированию семейного бюджета, не говоря уже о более серьезных темах вроде кредитования, инвестирования или финансовой безопасности. Такие данные приводит Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ). Так что неудивительно, что в Сети нередко можно встретить возмущения подросшей молодежи, мол, "лучше бы меня научили "коммуналку" оплачивать, объяснили, как снять квартиру или платить налоги, но вместо этого я умею логарифмы считать".
Впрочем, российские подростки все же справляются — по последним данным исследования Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), в 2015 году уровень их финансовой грамотности превысил средний уровень среди десяти стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Россия тогда передвинулась в рейтинге с 10-го на 4-е место, и лучше всего школьникам давалось управление финансами и оценка потенциальной прибыли. А вот темы налогов, инвестирования, анализа банковских выписок и безопасности при онлайн-покупках вызывали трудности.
Мы расспросили экспертов, когда и как начинать говорить с детьми о деньгах и финансах и почему опасно замалчивать эти темы.
Зачем вообще рассказывать
Все просто — это залог финансовой грамотности, которая не просто модный тренд, но и необходимость. Эксперты обращают внимание, что финансовая грамотность подразумевает знания не только, например, о фондовом рынке или криптовалюте, но и о более базовых вещах: как рационально тратить, копить, приумножать, какие инструменты для этого есть и т.д.
В ОЭСР объясняют, что финансово грамотным можно назвать человека, который:
- владеет экономическими понятиями — деньги, накопления, инфляция, доход, риск, права покупателей и т.д.;
- знает и понимает смысл финансовых продуктов — кредитных карт, чеков, банковских счетов, страховок, пенсий и т.д.;
- умеет принимать эффективные экономические решения в разных ситуациях исходя из имеющихся у него знаний.
Кроме того, дети уязвимы перед мошенниками. Без подготовки они не осознают риски и часто просто не понимают, что их обманывают.
Когда начинать
Чем раньше, тем лучше, сходятся во мнении эксперты. И важно не просто говорить, но и позволять ребенку распоряжаться деньгами. На самом деле, главное в вопросе "когда?" — даже не столько конкретный возраст, сколько появление первых "хочу! ну купи!", объясняет директор Национального центра финансовой грамотности Евгения Блискавка.
По данным исследований, дети формируют личную модель трат и накоплений уже к пятилетнему возрасту. Так что если не заложить основы финансовой грамотности в раннем детстве, то дальше у ребенка могут возникнуть с этим проблемы, а обращаться с деньгами и другими финансовыми инструментами приходится всю жизнь.
Подросткам — в 14–15 лет — стоит давать больше финансовой свободы и ответственности, отмечает эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Екатерина Лавренова. К этому возрасту уже нужно определить для ребенка индивидуальный бюджет. И в случае если он, например, потратил все деньги за один день, позволить ему самому думать и решать, как быть. Но, конечно, подобную ситуацию нужно обсуждать, чтобы ребенок понимал, где ошибся.
Что детям нужно знать
Что такое деньги? Зачем они нужны? Откуда они берутся в семье? На что родители их тратят? Как копят? И зачем? Начать можно хотя бы с этих вопросов, советуют эксперты. Объяснять стоит даже традиционно самые неудобными вопросы: сколько зарабатывают родители? Почему именно столько? И почему меньше, чем кто-то еще? Нет ничего предосудительного в том, чтобы говорить о деньгах внутри семьи, подчеркивает идеолог первого Семейного финансового фестиваля "PRO деньги" Владимир Фролов.
Он также отмечает, что важно научить ребенка:
- делать осознанный выбор перед покупкой — не спешить, выбирать из разных вариантов и находить самый выгодный;
- планировать финансовую жизнь — оценивать, во сколько обойдется какая-нибудь крупная покупка, как долго на нее надо копить и надо ли вообще.
Екатерина Лавренова советует исходить из потребностей самого ребенка и той действительности, в которой живет семья. Например, еще пару десятилетий назад детям не нужно было вникать, как пользоваться электронными деньгами и безопасно покупать вещи в интернете. Сейчас это повседневная реальность.
Также, по ее словам, с раннего возраста следует говорить о том:
- как можно накопить на то, что ребенок хочет;
- как правильно и безопасно ходить в магазин — например, элементарно понимать, что такое "сдача" и как ее считать и т.д.;
- что такое доходы и расходы;
- чем грозит ситуация, когда расходы оказываются больше и т.д.
В целом же темы в любом возрасте могут быть почти одними и теми же, просто со временем углубляться. Например, от "просто накопить на игрушку" можно переходить к банковским вкладам, а дальше инвестиционным продуктам, краудфандингу и т.п.
Главное — рассказывать и объяснять сложные термины простыми словами и на бытовых примерах. Так, Владимир Фролов вспоминает слова одного из спикеров Семейного финансового фестиваля: "Лучший способ рассказать ребенку о налогах — съесть 13% его мороженого".
Что делать родителям
Семье на своем уровне обязательно стоит привлекать ребенка к обсуждению бюджета — хотя бы по элементарным вопросам вроде покупок для него самого.
Штудировать учебники и сдавать тесты часто бывает бесполезно, считает Евгения Блискавка. Чем младше ребенок, тем эффективнее для него будет игра и совместное решение задач. Именно собственный опыт лежит в основе освоения финансов, подчеркивает эксперт.
Но пока такого опыта у детей нет, они копируют родителей. Так что те могут сколько угодно рассказывать о необходимости накоплений, но если сами транжирят деньги, то и ребенок скорее всего повторит эту модель. Поэтому родителям придется заняться и своим финансовым поведением.
Конечно, не на все вопросы сразу родители могут ответить. И тут можно учиться вместе с ребенком, мотивируя его, что это важно и нужно не для него одного, подчеркивает Екатерина Лавренова.
Давать ли карманные деньги
Эксперты единодушны: свои деньги ребенку нужны. Пускай тратит — быстрее научится делать это правильно.
А вот сколько именно давать, вопрос уже индивидуальный. Если вкратце — столько, сколько нужно ребенку с учетом возраста и стиля жизни семьи, объясняет Евгения Блискавка. Например, в Германии, по ее словам, рекомендуют выдавать детям €16 в месяц с 10 лет и €45 евро в месяц — с 16 лет. В целом сумма карманных денег должна полностью покрывать необходимые расходы ребенка, и чтобы еще немного оставалось для накоплений. При этом нужно избавляться от подхода "возьми деньги, купи себе что-нибудь" — траты должны быть целенаправленными.
В Сети можно найти примеры, когда родители оставляли в семейном бюджете траты только на еду, гигиену, лечение и крупную бытовую технику для детей, а вот одежда, гаджеты, книги, хобби и т.д. отдавались на откуп их личному бюджету.
Но точно не стоит давать очень много, даже если семья может себе это позволить, считает Екатерина Лавренова.
Делать ли банковскую карту
Дети рано понимают, что карты позволяют покупать товары, но не сразу улавливают, что это те же самые деньги, просто в другой форме. Так что прежде, чем вручать ребенку банковскую карту, стоит научить его обращаться с обычными деньгами, советует Евгения Блискавка.
Владимир Фролов также напоминает об эмоциях и ощущениях, которые дают "живые" деньги, — при использовании наличных люди традиционно более рационально подходят к тратам.
Где найти информацию
Российские власти и экспертное сообщество активно занимаются продвижением финансовой грамотности среди населения. Так что при желании можно найти не просто советы, что и как рассказывать детям, но и конкретные сборники задач, игры и книги. Приведем только некоторые варианты:
Ресурс создан ЦБ специально для развития финансовой грамотности россиян и предлагает множество материалов — например, о том, почему важно говорить с детьми о финансах; какие книги объяснят, как устроена экономика; или какие мобильные приложения помогут научиться грамотно тратить деньги;
Проект Минфина, также направленный на повышение уровня финансовой грамотности населения;
Образовательный ресурс нацелен главным образом на использование в школах, но его можно изучать и самостоятельно — есть и теория, и практические задания;
- портал Финансовая грамота
Проект Российской экономической школы (РЭШ) включает книги, игру, видео и тестирование;
Проходит дважды в год — весной и осенью. На нем проводятся мастер-классы, тематические спектакли, игры и лекции;
- информационные проекты компании Visa.
Арина Раксина