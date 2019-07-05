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Как научить ребенка обращаться с деньгами

Деньги — одна из фундаментальных вещей в жизни каждого человека, но обращаться с ними многие учатся "между делом". Эксперты рассказали ТАСС, как исправить этот подход

Большинство россиян — 61% — до сих пор не привлекают детей даже к учету доходов/расходов и планированию семейного бюджета, не говоря уже о более серьезных темах вроде кредитования, инвестирования или финансовой безопасности. Такие данные приводит Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ). Так что неудивительно, что в Сети нередко можно встретить возмущения подросшей молодежи, мол, "лучше бы меня научили "коммуналку" оплачивать, объяснили, как снять квартиру или платить налоги, но вместо этого я умею логарифмы считать".

Впрочем, российские подростки все же справляются — по последним данным исследования Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), в 2015 году уровень их финансовой грамотности превысил средний уровень среди десяти стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Россия тогда передвинулась в рейтинге с 10-го на 4-е место, и лучше всего школьникам давалось управление финансами и оценка потенциальной прибыли. А вот темы налогов, инвестирования, анализа банковских выписок и безопасности при онлайн-покупках вызывали трудности.

Мы расспросили экспертов, когда и как начинать говорить с детьми о деньгах и финансах и почему опасно замалчивать эти темы.

Зачем вообще рассказывать

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Все просто — это залог финансовой грамотности, которая не просто модный тренд, но и необходимость. Эксперты обращают внимание, что финансовая грамотность подразумевает знания не только, например, о фондовом рынке или криптовалюте, но и о более базовых вещах: как рационально тратить, копить, приумножать, какие инструменты для этого есть и т.д.

В ОЭСР объясняют, что финансово грамотным можно назвать человека, который: 

  • владеет экономическими понятиями — деньги, накопления, инфляция, доход, риск, права покупателей и т.д.;  
  • знает и понимает смысл финансовых продуктов — кредитных карт, чеков, банковских счетов, страховок, пенсий и т.д.;
  • умеет принимать эффективные экономические решения в разных ситуациях исходя из имеющихся у него знаний.

Кроме того, дети уязвимы перед мошенниками. Без подготовки они не осознают риски и часто просто не понимают, что их обманывают.

Когда начинать

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Чем раньше, тем лучше, сходятся во мнении эксперты. И важно не просто говорить, но и позволять ребенку распоряжаться деньгами. На самом деле, главное в вопросе "когда?" — даже не столько конкретный возраст, сколько появление первых "хочу! ну купи!", объясняет директор Национального центра финансовой грамотности Евгения Блискавка.

По данным исследований, дети формируют личную модель трат и накоплений уже к пятилетнему возрасту. Так что если не заложить основы финансовой грамотности в раннем детстве, то дальше у ребенка могут возникнуть с этим проблемы, а обращаться с деньгами и другими финансовыми инструментами приходится всю жизнь.

Подросткам — в 14–15 лет — стоит давать больше финансовой свободы и ответственности, отмечает эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Екатерина Лавренова. К этому возрасту уже нужно определить для ребенка индивидуальный бюджет. И в случае если он, например, потратил все деньги за один день, позволить ему самому думать и решать, как быть. Но, конечно, подобную ситуацию нужно обсуждать, чтобы ребенок понимал, где ошибся.

Что детям нужно знать

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Что такое деньги? Зачем они нужны? Откуда они берутся в семье? На что родители их тратят? Как копят? И зачем? Начать можно хотя бы с этих вопросов, советуют эксперты. Объяснять стоит даже традиционно самые неудобными вопросы: сколько зарабатывают родители? Почему именно столько? И почему меньше, чем кто-то еще? Нет ничего предосудительного в том, чтобы говорить о деньгах внутри семьи, подчеркивает идеолог первого Семейного финансового фестиваля "PRO деньги" Владимир Фролов.

Он также отмечает, что важно научить ребенка: 

  • делать осознанный выбор перед покупкой — не спешить, выбирать из разных вариантов и находить самый выгодный; 
  • планировать финансовую жизнь — оценивать, во сколько обойдется какая-нибудь крупная покупка, как долго на нее надо копить и надо ли вообще. 

Екатерина Лавренова советует исходить из потребностей самого ребенка и той действительности, в которой живет семья. Например, еще пару десятилетий назад детям не нужно было вникать, как пользоваться электронными деньгами и безопасно покупать вещи в интернете. Сейчас это повседневная реальность. 

Также, по ее словам, с раннего возраста следует говорить о том: 

  • как можно накопить на то, что ребенок хочет; 
  • как правильно и безопасно ходить в магазин — например, элементарно понимать, что такое "сдача" и как ее считать и т.д.;
  • что такое доходы и расходы;
  • чем грозит ситуация, когда расходы оказываются больше и т.д.

В целом же темы в любом возрасте могут быть почти одними и теми же, просто со временем углубляться. Например, от "просто накопить на игрушку" можно переходить к банковским вкладам, а дальше инвестиционным продуктам, краудфандингу и т.п.

Главное — рассказывать и объяснять сложные термины простыми словами и на бытовых примерах. Так, Владимир Фролов вспоминает слова одного из спикеров Семейного финансового фестиваля: "Лучший способ рассказать ребенку о налогах — съесть 13% его мороженого".

 

Что делать родителям

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Семье на своем уровне обязательно стоит привлекать ребенка к обсуждению бюджета — хотя бы по элементарным вопросам вроде покупок для него самого.

Штудировать учебники и сдавать тесты часто бывает бесполезно, считает Евгения Блискавка. Чем младше ребенок, тем эффективнее для него будет игра и совместное решение задач. Именно собственный опыт лежит в основе освоения финансов, подчеркивает эксперт. 

Но пока такого опыта у детей нет, они копируют родителей. Так что те могут сколько угодно рассказывать о необходимости накоплений, но если сами транжирят деньги, то и ребенок скорее всего повторит эту модель. Поэтому родителям придется заняться и своим финансовым поведением.

Конечно, не на все вопросы сразу родители могут ответить. И тут можно учиться вместе с ребенком, мотивируя его, что это важно и нужно не для него одного, подчеркивает Екатерина Лавренова.

Давать ли карманные деньги

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Эксперты единодушны: свои деньги ребенку нужны. Пускай тратит — быстрее научится делать это правильно.

А вот сколько именно давать, вопрос уже индивидуальный. Если вкратце — столько, сколько нужно ребенку с учетом возраста и стиля жизни семьи, объясняет Евгения Блискавка. Например, в Германии, по ее словам, рекомендуют выдавать детям €16 в месяц с 10 лет и €45 евро в месяц — с 16 лет. В целом сумма карманных денег должна полностью покрывать необходимые расходы ребенка, и чтобы еще немного оставалось для накоплений. При этом нужно избавляться от подхода "возьми деньги, купи себе что-нибудь" — траты должны быть целенаправленными. 

В Сети можно найти примеры, когда родители оставляли в семейном бюджете траты только на еду, гигиену, лечение и крупную бытовую технику для детей, а вот одежда, гаджеты, книги, хобби и т.д. отдавались на откуп их личному бюджету. 

Но точно не стоит давать очень много, даже если семья может себе это позволить, считает Екатерина Лавренова.

Делать ли банковскую карту

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Дети рано понимают, что карты позволяют покупать товары, но не сразу улавливают, что это те же самые деньги, просто в другой форме. Так что прежде, чем вручать ребенку банковскую карту, стоит научить его обращаться с обычными деньгами, советует Евгения Блискавка.

Владимир Фролов также напоминает об эмоциях и ощущениях, которые дают "живые" деньги, — при использовании наличных люди традиционно более рационально подходят к тратам.

Где найти информацию

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Российские власти и экспертное сообщество активно занимаются продвижением финансовой грамотности среди населения. Так что при желании можно найти не просто советы, что и как рассказывать детям, но и конкретные сборники задач, игры и книги. Приведем только некоторые варианты: 

Ресурс создан ЦБ специально для развития финансовой грамотности россиян и предлагает множество материалов — например, о том, почему важно говорить с детьми о финансах; какие книги объяснят, как устроена экономика; или какие мобильные приложения помогут научиться грамотно тратить деньги;

Проект Минфина, также направленный на повышение уровня финансовой грамотности населения;

Образовательный ресурс нацелен главным образом на использование в школах, но его можно изучать и самостоятельно — есть и теория, и практические задания;

Проект Российской экономической школы (РЭШ) включает книги, игру, видео и тестирование;

Проходит дважды в год — весной и осенью. На нем проводятся мастер-классы, тематические спектакли, игры и лекции;

Арина Раксина

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