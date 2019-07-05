Как научить ребенка обращаться с деньгами

Большинство россиян — 61% — до сих пор не привлекают детей даже к учету доходов/расходов и планированию семейного бюджета, не говоря уже о более серьезных темах вроде кредитования, инвестирования или финансовой безопасности. Такие данные приводит Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ). Так что неудивительно, что в Сети нередко можно встретить возмущения подросшей молодежи, мол, "лучше бы меня научили "коммуналку" оплачивать, объяснили, как снять квартиру или платить налоги, но вместо этого я умею логарифмы считать".

Впрочем, российские подростки все же справляются — по последним данным исследования Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), в 2015 году уровень их финансовой грамотности превысил средний уровень среди десяти стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Россия тогда передвинулась в рейтинге с 10-го на 4-е место, и лучше всего школьникам давалось управление финансами и оценка потенциальной прибыли. А вот темы налогов, инвестирования, анализа банковских выписок и безопасности при онлайн-покупках вызывали трудности.

Мы расспросили экспертов, когда и как начинать говорить с детьми о деньгах и финансах и почему опасно замалчивать эти темы.