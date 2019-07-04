Суд 19 августа рассмотрит иск против признания бренда "КВН" за компанией Маслякова

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Суд по интеллектуальным правам (СИП) 19 августа рассмотрит иск компании "Группа 7" против признания товарного знака "КВН" за Телевизионным творческим объединением АМиК (ТТО АМиК), гендиректором которого является Александр Масляков. Об этом говорится в определении суда.

Истцы обжалуют решение Роспатента от февраля 2019 года, которое оставило в силе правовую охрану общеизвестного на территории РФ товарного знака "КВН".

"Отложить предварительное судебное заседание на 19 августа 2019 года", - говорится в определении.

Отмечается, что заседание уже неоднократно откладывалось из-за того, что Роспатент не предоставил мотивированный и документально обоснованный отзыв на заявление от "Группы 7", а также в связи с необходимостью надлежащего извещения третьего лица. Суд в третий раз обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности представить необходимые документы.

Представитель Александра Маслякова заявила ТАСС, что не комментирует данный вопрос.

История спора

В феврале Роспатент вынес заключение об отказе в удовлетворении возражения со стороны компании "Группа 7", которая оспаривала признание общеизвестного в РФ товарного знака "КВН" за ТТО АМиК. В частности, заявители отмечали, что товарный знак "КВН" является аббревиатурой телевизионной передачи "Клуб Веселых и Находчивых", а также представляет собой название ряда литературных произведений, созданных в соавторстве Михаилом Яковлевым, Альбертом Аксельродом и Сергеем Муратовым. По заявлению "Группы 7", ни авторы произведений, ни их правопреемник ("Группа 7" приобрела имущественные авторские права у наследницы одного из авторов - супруги Сергея Муратова) не давали своего согласия на регистрацию обозначения "КВН" в качестве товарного знака объединения АМиК, а само это объединение, зарегистрированное в качестве юридического лица в 2006 году, не имеет отношения к телевизионной передаче "КВН", выходившей в эфир с 1961 года.

В свою очередь правообладатель ТТО АМиК отмечал, что заявителями не был доказан тот факт, что обозначение "КВН", ассоциирующееся у потребителя с названием телевизионной юмористической игры, стало известно в качестве названия конкретных сценариев и книги, которые никогда не переиздавались и не доводились до широкого круга лиц.

Также в заключении Роспатента говорилось, что с 1986 года популяризация телевизионной игры "КВН" (вещание прерывалось на период с 1972 по 1986 год) связана с деятельностью Александра Маслякова.

Коллегия Роспатента в своем заключении подтвердила наличие оснований о признании обозначения "КВН" общеизвестным в РФ товарным знаком, закрепленным за Телевизионным творческим объединением АМиК и отказала "Группе 7" в удовлетворении возражения.

Создание КВН

Прообразом КВН была телепрограмма "Вечер веселых вопросов" (ВВВ), созданная в 1957 году основателем первой в СССР молодежной редакции Центрального телевидения "Фестивальная" Сергеем Муратовым, врачом Альбертом Аксельродом и инженером Михаилом Яковлевым. Всего состоялось три выпуска. Эфир третьего выпуска, проходивший в мае, был прерван из-за устроенной зрителями давки. Программа была закрыта специальным постановлением ЦК КПСС.

8 ноября 1961 года Муратов, Аксельрод и Яковлев выпустили новую программу "КВН". Название было дано в честь популярных в то время в СССР черно-белых телевизоров "КВН". Телепередача просуществовала до конца 1971 года, была закрыта руководством Гостелерадио СССР. Возродилась через 15 лет, на роль ведущего был приглашен Александр Масляков. 25 мая 1986 года вышла в эфир первая после длительного перерыва игра.

В 1996 году был создан Международный союз КВН, объединивший команды клуба. Он разбит на лиги. Организацией Высшей лиги КВН занимается телевизионное творческое объединение АМиК (Александр Масляков и компания).