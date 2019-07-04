Школьные наборы подарят первоклассникам из малоимущих семей в Подмосковье

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли закон, согласно которому малоимущие семьи смогут получить помощь в сборе портфеля для первоклассника. Н приобретение каждого школьного набора власти выделят по 2,6 тыс. рублей.

"Законопроект предусматривает предоставление первоклассникам из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения подарочного набора школьных принадлежностей и рюкзак", - сообщила в ходе заседания министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Она отметила, что к 1 сентябрю таки подарочные наборы планируется предоставить 8,2 тыс. первоклассникам.

В беседе с журналистами министр добавила, что вводимая мера социальной поддержки является новой.

"Родители смогут обратиться с заявлением и получить набор. Порядок предоставления такой меры социальной поддержки в качестве подарка первокласснику будет принят на ближайшем заседании правительства", - добавила Фаевская.