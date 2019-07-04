Калининградская область приняла двух первых туристов, прибывших по электронной визе

ТАСС, 4 июля. Два первых иностранных туриста прибыли в Калининградскую область с помощью электронных виз, сообщил ТАСС в четверг руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков.

"Вчера поздно вечером прибыл первый гость через МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Мамоново (со стороны Польши). А сегодня прибыл турист из Литвы черед погранпереход на Куршской косе", - сказал собеседник агентства.

С 1 июля жители 53 государств могут получить электронную визу для въезда в Россию через пограничные пункты пропуска на территории Калининградской области. Самый западный российский регион стал второй после Дальнего востока территорией России, в которой заработал такой порядок.

Ранее министр по культуре и туризму области Андрей Ермак сообщал, что иностранцы активно подают документы на получения электронной визы. Он также рассказывал, что в Литве, Польше и Германии пройдут мероприятия, в рамках которых гражданам подробно расскажут об однократных визах в форме электронного документа для посещения самого западного российского региона. Кроме того, в Польше, в Гданьске, где много скандинавских и немецких туристов, калининградцы откроют офис по приему туристов и оформлению электронных виз в Калининградскую область.

Министерство иностранных дел в конце июня опубликовало список стран, граждане которых смогут бесплатно оформить электронные визы для посещения Калининградской области. Помимо государств, жители которых с прошлого года получили возможность приезжать по электронным визам в дальневосточные регионы, для Калининградской области в этот перечень внесли 35 европейских стран, включая соседствующие с российским эксклавом Польшу и Литву, а также расположенные от него в нескольких часах автомобильной поездки Латвию, Эстонию, Словакию, Германию, Чехию, Данию.

Упрощенный визовый формат успешно протестировали во время проведения, в том числе в Калининграде, матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. По итогам мирового первенства президент России Владимир Путин поддержал просьбу калининградского губернатора Антона Алиханова включить страны Европы в перечень стран, граждане которых могут воспользоваться электронной визой.