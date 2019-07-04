Роскомнадзор с иронией отреагировал на обвинения в сбоях работы Facebook

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор пошутил в ответ на обвинения о причастности к сбоям, которые произошли в среду в работе социальной сети Facebook. Ироничное сообщение ведомство разместило на своей странице в Twitter.
По данным Роскомнадзора, по интернету активно распространяются фейки, из которых следует, что причиной сбоя сервисов Facebook стали действия ведомства.
"Ну, что мы можем сказать на это? "Неси еще патроны, Петька!" - прокомментировал Роскомнадзор обвинения в свой адрес.
По интернету активно распространяются фейки, из которых следует, что причина сбоя сервисов Facebook - действия РКН.— Роскомнадзор (@roscomnadzor) 4 июля 2019 г.
Ну, что мы можем сказать на это?
"Неси ещё патроны, Петька!" pic.twitter.com/jQpLs2wULF
В среду пользователи по всему миру сообщали о сбоях в работе ресурсов компании Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть и другие сервисы. Неполадки начались по всему миру около 8:00 по времени Восточного побережья США (15:00 среды по мск). Они затронули соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp и Facebook Messenger.
Спустя примерно 12 часов после возникновения неполадок администрация Facebook заявила об устранении проблемы. Однако у некоторых пользователей изображения не загружались и после этого сообщения. Интернет-портал The Verge отметил, что, согласно информации, полученной от представителя Facebook, причиной сбоя была некая ошибка, допущенная при "регулярном техническом обслуживании".