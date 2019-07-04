Роскомнадзор с иронией отреагировал на обвинения в сбоях работы Facebook

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор пошутил в ответ на обвинения о причастности к сбоям, которые произошли в среду в работе социальной сети Facebook. Ироничное сообщение ведомство разместило на своей странице в Twitter.

По данным Роскомнадзора, по интернету активно распространяются фейки, из которых следует, что причиной сбоя сервисов Facebook стали действия ведомства.

"Ну, что мы можем сказать на это? "Неси еще патроны, Петька!" - прокомментировал Роскомнадзор обвинения в свой адрес.