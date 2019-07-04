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Роскомнадзор с иронией отреагировал на обвинения в сбоях работы Facebook

По данным Роскомнадзора, по интернету активно распространяются фейки, из которых следует, что причиной сбоя сервисов Facebook стали действия ведомства

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор пошутил в ответ на обвинения о причастности к сбоям, которые произошли в среду в работе социальной сети Facebook. Ироничное сообщение ведомство разместило на своей странице в Twitter.

По данным Роскомнадзора, по интернету активно распространяются фейки, из которых следует, что причиной сбоя сервисов Facebook стали действия ведомства.

"Ну, что мы можем сказать на это? "Неси еще патроны, Петька!" - прокомментировал Роскомнадзор обвинения в свой адрес.

В среду пользователи по всему миру сообщали о сбоях в работе ресурсов компании Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть и другие сервисы. Неполадки начались по всему миру около 8:00 по времени Восточного побережья США (15:00 среды по мск). Они затронули соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp и Facebook Messenger.

Спустя примерно 12 часов после возникновения неполадок администрация Facebook заявила об устранении проблемы. Однако у некоторых пользователей изображения не загружались и после этого сообщения. Интернет-портал The Verge отметил, что, согласно информации, полученной от представителя Facebook, причиной сбоя была некая ошибка, допущенная при "регулярном техническом обслуживании".

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