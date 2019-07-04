Голикова заявила, что москвичи показывают наибольшую мотивацию к ведению ЗОЖ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Мотивация москвичей к здоровому образу жизни значительно изменилась за последнее время, Москва по сравнению с другими городами демонстрирует позитивный пример по ведению здорового образа жизни. Об этом в четверг заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Московском урбанистическом форуме.

"Уже на протяжении долгих лет на уровне государства мы продвигаем идеологию здорового образа жизни. У нас серьезно поменялось законодательство. Мы боремся с табакокурением, мы боремся с алкоголизмом, боремся с таким не очень активным движением нашего населения. И в этом смысле Москва демонстрирует абсолютно позитивный пример", - сказала она.

По ее словам, за последние годы образ жизни москвичей изменился. "Это значит, что город живет, город меняется, город процветает. И мы можем здесь очень четко сказать, что Москва демонстрирует по сравнению с другими городами России очень позитивные перемены именно с точки зрения мотивации гражданин к здоровому образу жизни", - добавила она.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля в столичном парке "Зарядье". В рамках деловой программы состоится более 70 специальных мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу, посвященных повышению качества жизни в городской среде. ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.