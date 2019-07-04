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Роскосмос передал МЧС данные спутников о пожарах и наводнениях в регионах РФ

Госкорпорация собрала данные с территории площадью 1,2 млн кв. км

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" предоставила МЧС России данные мониторинга группировкой спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) чрезвычайных ситуаций на территории площадью 1,2 млн кв. км, сообщила в четверг пресс-служба Роскосмоса.

"Роскосмос передал МЧС России данные ДЗЗ в объеме более 1,2 млн кв. км. В период с 27 июня по 4 июля 2019 года НЦ ОМЗ осуществлял мониторинг следующих ЧС и событий на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации.

Мониторинг осуществляется оператором космических средств ДЗЗ Роскосмоса (НЦ ОМЗ "Российские космические системы"). Спутники проводили съемку подтоплений в Крыму, вырубки лесов в Забайкалье и Амурской области, наводнения в Иркутской области и Красноярском крае, пожаров в Московской, Тверской, Нижегородской областях, а также других ЧС в субъектах РФ.

Кроме того, для съемки наводнения в Иркутской области привлечены иностранные спутники и радиолокационная аппаратура по Международной хартии по космосу и крупным катастрофам. В частности, задействованы аппараты Европейского космического агентства, Венесуэлы, Франции, Японии, Канады, Германии и других стран, уточнили в пресс-службе.

В госкорпорации подчеркнули, что Роскосмос и НЦ ОМЗ "поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России в целях своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации".

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