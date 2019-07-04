Более 60 тыс. москвичей прошли диспансеризацию в павильонах "Здоровая Москва"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Свыше 60 тыс. жителей столицы посетили за месяц павильоны "Здоровая Москва", чтобы пройти диспансеризацию. Об этом сообщила в четверг на конференции "Здоровый район. Новации в организации здравоохранения для москвичей", состоявшейся в рамках форума "Мой район", главный врач ГБУЗ ГП N68 ДЗМ Наталья Кузенкова.

"За месяц более 60 тыс. москвичей прошли диспансеризацию в парках и павильонах <...> посещаемость замечательная, несмотря на дождливые и холодные дни", - сказала Кузенкова.

Она уточнила, что в день через один павильон проходило от 50 до 200 человек. Это число зависит от местоположения павильона. Количество прошедших диспансеризацию в парках в рамках проекта "Здоровая Москва" в разы больше, чем количество делающих это по стандартной процедуре в поликлиниках. Все результаты исследований вносятся в электронную медицинскую карту, а анализы приходят на электронную почту.

Кузенкова добавила, что диагностика занимает около одного часа, пройти ее можно с 08:00 до 22:00 в будни и выходные. В павильонах измеряют рост и вес, делают электрокардиографию, экспресс-тест на уровень глюкозы в крови, берут кровь на общий анализ крови и проверяют артериальное давление. При необходимости дополнительного исследования в павильонах есть, например, аппараты УЗИ, спирографы, пульсоксиметры.

Форум "Мой район" проходит с 4 по 6 июля в рамках Московского урбанистического форума MUF-2019 в Гостином дворе в Москве. На 20 площадках мероприятий и конференций форума выступят более 250 спикеров, будут обсуждаться возможности районов столицы в сфере образования, здравоохранения, досуга и благоустройства. Для участников также предусмотрены концерты, спектакли и мастер-классы.