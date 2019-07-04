Во Франции подозреваемого в педофилии священника лишили сана

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Священник Бернар Прейна, обвиняемый в педофилии судом города Лиона, лишен в четверг духовного сана. Об этом сообщило AFP со ссылкой на данные церковного суда лионской епархии.

"Церковный суд, рассмотрев имеющиеся факты и учтя их множество и взаимодополняемость в связи с наличием большого числа пострадавших, а также учтя, что аббат Бернар Прейна злоупотреблял той властью, которую ему давал его пост в сообществе скаутов, принял решение применить в отношении его максимальное наказание, предусмотренное церковным правом - лишение сана священника", - говорится в заявлении церковной судебной инстанции. Суд подчеркнул, что считает вину Прейна доказанной.

В случае, если Прейна подаст апелляцию, решение суда будет приостановлено на время рассмотрения ходатайства. У священника есть один месяц на обжалование.

Прейна обвиняется в совершении в период 1980-90-х годов агрессивных действий сексуального характера в отношении нескольких десятков несовершеннолетних - скаутов, священником ассоциации которых он был в Лионе. Судебный процесс в его отношении должен начаться в ближайшие месяцы.

Дело вызвало необычайно широкий резонанс во Франции. Оно привело к открытию другого расследования по подозрению в сокрытии фактов педофилии в епархии Лиона. По этому делу местный суд вынес решение в отношении одного из самых влиятельных кардиналов страны, архиепископа Лионского Филиппа Барбарена. Он был приговорен к шести месяцам тюрьмы условно за сокрытие информации о фактах педофилии в церкви и за невоспрепятствование противоправным действиям.