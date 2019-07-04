Эксперты отмечают замедление роста смертности от онкологических заболеваний в Москве

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Рост смертности в Москве от онкологических заболеваний снижается. Об этом сообщила директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Елена Аксенова в четверг на конференции "Инновации в канцеропревенции", которая проходит в столице в рамках форума "Мой район".

"В целом мы можем фиксировать, что смертность от новообразований в Москве медленно, но снижается. По последним данным мы можем отметить, что стандартизированный коэффициент смертности сейчас в Москве составляет 160 человек на 100 тыс. населения", - сказала Аксенова.

Она уточнила, что по всем локализациям онкологических заболеваний отмечается медленная стагнация: заболевают раком сейчас порядка 12% женщин и 16% мужчин. Заболеваемость снижается с учетом роста продолжительности жизни населения и увеличения численности старшего поколения в Москве. Уровень смертности находится на уровне европейских стран. Существует потенциал снижения уровня смертности от онкологических заболеваний: профилактика и более ранняя диагностика, которая может снизить риск смерти от некоторых видов рака до 80-90%.

Аксенова также добавила, что мужчины чаще всего заболевают раком трахеи, бронхов или легкого, а среди женщин наиболее часто встречается онкология молочных желез. Смертность по основным локализациям рака снизилась за последние годы во всех возрастах, это связано с более ранней диагностикой и более эффективным лечением. В группе риска смертности по-прежнему находятся люди старше 75 лет, многолетние курильщики-мужчины, женщины с раком молочных желез.

Форум "Мой район" проходит с 4 по 6 июля в рамках Московского урбанистического форума MUF-2019 в Гостином дворе в Москве. На 20 площадках мероприятий и конференций форума выступят более 250 спикеров, будут обсуждаться возможности районов столицы в сфере образования, здравоохранения, досуга и благоустройства. Для участников также предусмотрены и мастер-классы, концерты и спектакли.