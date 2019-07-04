Власти Москвы предложили альтернативную площадку для "Марша сестер" в Москве 6 июля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Власти Москвы не согласовали проведение "Марша сестер" на Пушкинской площади и предложили взамен организовать его в Марьино в тот же день. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

Ранее активисты сообщили о намерении провести "Марш сестер" в защиту сестер Хачатурян, осужденных за убийство своего отца, и против гендерного насилия 6 июля с 14:00 до 17:00.

"В правительство Москвы поступило уведомление от Сухаревой Татьяны, Серебряковой Марии и Трубициной Марии о проведении массового мероприятия 6 июля 2019 года с 14:00 до 17:00 в форме шествия от Пушкинской площади по Страстному бульвару и в форме митинга на проспекте Академика Сахарова с количеством участников до 5 тыс. человек. Указанное мероприятие было не согласовано органами исполнительной власти города Москвы в связи с тем, что на Пушкинской площади отсутствует площадка для сбора участников с заявленным количеством", - заявили в департаменте.

Взамен власти предложили провести мероприятие 6 июля с 15:00 до 17:00 в виде шествия от д. 62, к. 3 ул. Петрова до д. 157 ул. Люблинская и митинга у памятника "Солдату Отечества" на пересечении ул. Перерва и ул. Люблинская.

Из сообщения в Facebook одной из активисток марша Алены Поповой следует, что организаторы мероприятия отказались проводить его в Марьино и перенесли на 27 июля.

Дело сестер Хачатурян

Сестры обвиняются в убийстве своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом, так как он на протяжении длительного времени причинял им моральные и физические страдания. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза позднее установила, что у Хачатуряна были расстройства личности, а у старшей сестры эксперты выявили расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца.

Второго августа прошлого года Останкинский суд Москвы арестовал их. 27 сентября Басманный суд изменил им меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда.