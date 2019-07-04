СК для борьбы с авиадебошами предложил оснастить самолеты и автобусы в аэропорту камерами

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Следственный комитет предлагает оборудовать камерами видеофиксации самолеты и шаттлы в аэропорту, чтобы пресекать авиадебоши. Об этом сообщил руководитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России Сергей Вазюлин.

"Мы вносим в отрасль свои предложения о видеофиксации поведения пассажиров и на борту, и в месте ожидания вылета, в том числе в шаттлах. Там где камеры, там меньше нарушений, это факт, - сказал Вазюлин в эфире телепрограммы СК РФ "Следовательно". - Вы видите у нас и на вокзалах все оборудовано видеокамерами, и нарушений становится меньше. В аэропортах тоже самое - нарушений стало значительно меньше после того, как везде размещены средства объективного контроля, позволяющие оперативно отреагировать и зафиксировать поведение лица, оно не остается в тени".

По словам Вазюлина, сейчас эти предложения прорабатываются, в частности, как это можно сделать технически. Также, по его словам, есть мнение, насколько это позволительно с соблюдением конституционных прав. "Разные мнения бытуют, но мы на этом ориентире настаиваем", - отметил глава управления. По его словам, СК также вносит представления в которых отражаются, возможно, те недостатки работы аэропортовых служб, которые своевременно не пресекли деструктивное поведение и дали возможность деструктивному пассажиру пройти в шаттл и на борт. Также он рассказал о предложении использовать физиогностику лиц, настроенных на дебоши.

Представитель СК высказался на счет предложения о введении службы воздушных маршалов. "Мне кажется, когда специально обученный человек будет присутствовать на борту, тем более дальнего следования, когда воздушное судно пересекает значительное пространство, зачастую не имея возможности посадки в промежуточном аэропорту, наверное, все-таки было бы полезно иметь такого человека, такого специалиста на борту для профессионального пресечения любой формы деструктивного поведения вплоть до попыток террористических актов", - сказал Вазюлин. Он отметил, что надеется, что этот механизм будет использован.

По словам Вазюлина, за 2017-2018 годы в среднем к административной ответственности в ЦФО привлекаются порядка 160 авиадебширов в год. "Я считаю, что это очень высокий показатель, он позволяет за счет превентивных мер административного кодекса воздействовать на пассажиров и не дать ситуации развиться до преступлений", - сказал он.

Вазюлин также отметил, что после ужесточения наказания для авиадебоширов в 2017 году стало больше уголовных дел. Он объяснил это тем, что "стали по-другому реагировать, не спускать с рук" такие инциденты. "В общем-то и авиакомпании изменили свой подход. Если раньше авиакомпании были к пассажирам более лояльны и стремились урегулировать любой конфликт в рамках предоставленных им полномочий, спокойным образом, то на сегодняшний момент, осознавая на примере уже произошедших событий, конечно, стараются сообщать о преступлениях в правоохранительные органы, реагируют тоже жестко", - добавил глава управления СК.