В Санкт-Петербурге зафиксировали рекордно низкое число апелляций по результатам ЕГЭ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Число выпускников Санкт-Петербурга, которые оспорили результаты единого государственного экзамена, в этом году стало самым низким за всю историю проведения экзамена в городе. По итогам основного этапа ЕГЭ было рассмотрено порядка 1,2 тыс. апелляций, сообщил в четверг на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС директор петербургского центра оценки качества образования и информационных технологий Александр Федосов.

"По результатам основного этапа рассмотрено 1167 апелляций о несогласии с выставленными баллами - это самое низкое относительное число заявлений за всю историю ЕГЭ в Санкт-Петербурге с 2009 года, когда он вошел в штатный режим, и составляет в относительном измерении 1,27%. Таким образом апелляция подавалась на каждый 80-й результат". - рассказал Федосов. Он добавил, что это свидетельствует не только о том, что выпускники удовлетворены качеством проверки их работ, но и о "высоком качестве работы экспертов, работающих при первичной проверке".

"В этом году нас порадовали русский язык и литература с точки зрения подачи апелляций. По этим двум предметам было подано самое маленькое количество апелляций с 2009 года - 70 по русскому и 20 по литературе. Тройка лидеров завершается физикой, что тоже очень приятно - всего 33 апелляции на 5 тыс. сдававших этот предмет", - отметил директор Центра. По словам Федосова, в целом число отклоненных и удовлетворенных апелляций примерно равно.

Директор Центра также добавил, что самым низким за последние пять лет стал и процент работ, баллы по которым снизились после рассмотрения апелляции. В шести случаях выпускникам, чей результат был изначально высоким, удалось добиться доведения оценки до максимальной.

Сократилось число претензий и к самим выпускникам, отметила председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева. С 2015 года школьники стали нарушать порядок экзамена в восемь раз реже. "В основной период Государственной итоговой аттестации 2019 года было удалено четыре школьника-выпускника и два выпускника прошлых лет. Из них пятеро пронесли мобильные телефоны, эти выпускники были удалены с экзамена, и один человек - шпаргалки. В сравнении - в 2014-2015 годах - таких удалений было 49. Поэтому говорить о правовой культуре наших выпускников мы можем с полной уверенностью", - добавила она.

Всего для сдачи экзаменов в основной период ЕГЭ в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 34,3 тыс. человек.