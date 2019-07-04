Мультфильмы с героями Нартского эпоса осетин создадут к 1100-летию крещения Алании

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 июля. /ТАСС/. Мультфильмы с героями Нартского эпоса осетин создадут к празднованию 1100-летия крещения Алании до 2022 года. Такое решение принято на совещании под председательством уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой, сообщается в четверг на сайте постпредства Северной Осетии при президенте РФ.

Президент РФ Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании. К годовщине подготовлен ряд мероприятий. В частности, планируется открытие храма Александра Невского, который станет крупнейшим в северокавказском регионе. Первые аланы приняли христианство во II веке, однако массовое крещение произошло приблизительно 1100 лет назад.

"Как отметила Анна Кузнецова, нужно сделать так, чтобы как можно больше мероприятий были сориентированы на детей. И самая доступная форма для донесения информации - это мультфильмы, а их главная ценность в том, что останутся будущим поколениям, - говорится в сообщении. - Аудитория, на которую будут рассчитаны мультфильмы - от 0 до 6 лет, для подростков планируется подготовить полутораминутные ролики".

По словам полномочного представителя Северной Осетии при президенте РФ Бориса Джанаева, мультфильмы религиозной тематики являются одним из эффективных способов рассказать детям об исторических фактах, святых в Северной Осетии, личностях, которые сыграли огромную роль в становлении Алании.

Заместитель министра культуры Российской Федерации Сергей Обрывалин заверил в оказании финансовой помощи на детский контент. Директор департамента правовой работы Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа Павел Титов подчеркнул, что руководство Минкавказа поддерживает все инициативы, связанные с детством, и также высказал идею для сюжета мультфильма, основой которой могут стать герои Нартского эпоса.

Художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский готов снять выпуски знаменитой передачи в Северной Осетии. "Мы можем выслать в Северную Осетию наш "десант", чтобы поработать с детьми из республики и снять истории, которые будут соответствовать нашему жанру. У нас существуют готовые системы, которые мы адаптируем с учетом национального колорита. Мы это с удовольствием сделаем", - предложил Грачевский.

В съемочном процессе могут быть задействованы примерно 100 детей.

Конкурс рисунков

Президент киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева предложила открыть в республике детский центр "Союзмультклуб", который стал бы базой для проведения дальнейших мероприятий к 1100-летию крещения Алании. На этой площадке можно будет провести конкурс рисунков среди школьников - "Алания глазами детей". Эксперты высказали мнение о том, что мультфильмы, в основе которых будет лежать национальный эпос, могут быть очень популярны. Также предполагается разработать модули, позволяющие представить материал в интерактивных форматах и усвоить знания о республике, важных исторических этапах.

Персонажей мультфильмов можно создать по мотивам известных легенд, эпосов и начать популяризировать, чтобы они к началу празднования были хорошо знакомы детям.

Как отметил президент Ассоциации детского кино Алексей Покровский, такой опыт есть - образовательная программа "Простоквашино" уже реализуется в школах и активно распространяется в библиотеках Москвы и Московской области. "Мы можем сделать такой же модуль, посвященный истории. Благодаря этому дети совместно с педагогами, начиная с детских садов и начальных классов, смогут проходить эти этапы через историю, символы и тех героев, которые будут созданы", - сказал Покровский.

Джанаев отметил, что республика предоставит все необходимые площадки. "К сбору всей необходимой фактуры должны подключиться специалисты из республики, хорошо разбирающиеся в истории и культуре Алании", - отметил полпред.