"Кокорина и Мамаева" увековечили в бетоне на дне Черного моря

"В честь чемпионата мира по футболу, который проходил в 2018 году, мы решили использовать эту тему и заказали для нашего подводного музея скульптуру футболистов. На открытие сезона 8 июня погрузили ее в море. Люди, которые у нас погружаются, со временем начали называть их "Кокорин и Мамаев, которые борются за свободу". Мы решили сделать табличку и поставить ее рядом со скульптурой. Очень тематично получилось в связи со всеми событиями вокруг них", - сказал Гуревич.

По словам Гуревича, пока скульптура никак не повлияла на поток туристов. "Не скажу, что за месяц, что скульптура футболистов находится в музее, у нас значительно увеличился поток людей. Хотя мы сделали это больше для развлечения. Вес скульптуры порядка двух тонн, находится она на глубине шести метров в акватории Большого Утриша", - отметил Гуревич.

Руководитель центра добавил, что подводный музей работает с 2008 года. Сейчас в нем 32 экспоната, в числе которых скульптура Посейдона и Кентавра, коллекция якорей, немецкий мотоцикл, баркас, останки самолета.

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и их знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Первый произошел утром у гостиницы "Пекин", где несколько мужчин напали на водителя Mercedes Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили дверь автомобиля, который принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где избила директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор государственного научного центра "НАМИ" Сергей Гайсин получил удар в лицо. В начале июля Мамаев и Кокорин, а также Кирилл Кокорин и Протасовицкий отправлены из Бутырского СИЗО в колонию в Белгородской области.