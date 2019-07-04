Минниханов назвал Универсиаду 2013 года стимулом развития общественных пространств Казани

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Проведение в городе Казани летней Универсиады и 1000-летия Казани стало стимулом развития общественных пространств города, а следом - и других городов Республики Татарстан. Об этом на Московском урбанистическом форуме в четверг заявил президент региона Рустам Минниханов.

"Самый большой и серьезный вызов у нас был - 2005 год, когда мы проводили 1000-летие Казани, и, конечно, это был первый шаг, когда город начал формироваться по-другому. Второй шаг для нас и большой вызов, когда мы получили право на проведение всемирной Универсиады в 2013 году. Они [эти события] дали очень серьезный толчок изменить нашу столицу: спортивные объекты, транспортные, объекты гостеприимства. Когда Универсиада в 2013 году прошла, появилась пустота, поэтому мы обратились к тому, как меняются другие города, и, в первую очередь, Москва", - сказал он.

По словам Минниханова, после благоустройства столицы региона была запущена программа развития общественных пространств. "Она [программа] рассчитана на то, чтобы сделать так, чтобы наши люди не уезжали из наших городов, малых городов, и мы понимаем, что Казань должна быть удобной и гостеприимной. За пять лет мы по всей республике создали 328 объектов, и эта работа системно идет", - добавил президент Татарстана.

Он отметил, что за это время удалось подготовить молодых специалистов и выстроить работу с населением республики, которые принимают участие в принятии решений по развитию городов.

Россия во второй раз примет летнюю Универсиаду в Екатеринбурге в 2023 году, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. Всемирная зимняя универсиада проходила на территории России в этом году, когда в марте Игры состоялись в Красноярске. Летняя Универсиада 2019 года пройдет в Неаполе с 3 по 14 июля, 2021 года - в китайском Чэнду.

О форуме

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". На форуме обсудят проекты, направленные на повышение качества жизни в городской среде. В рамках деловой программы состоится более 70 мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу. Более 300 спикеров расскажут об успешных мировых практиках, которые можно применить в отечественных условиях. Планируется, что мероприятия посетят 113 иностранных спикеров из 26 стран.

Гостей форума ожидает более ста культурных и образовательных мероприятий, которые объединит фестиваль Moscow Urban Fest. ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.