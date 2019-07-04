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Голикова рассчитывает на принятие новых правил организации питания в школах в 2019 году

Работа по подготовке необходимых документов уже завершается

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Новые санитарные правила и нормы (СанПиН), связанные с питанием в школах и детских коллективах, могут появиться в 2019 году, работа по подготовке документа завершается. Об этом заявила виде-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей в четверг.

"Сегодня Роспотребнадзором практически завершается работа по подготовке нового СанПиНа, который связан с иными подходами к питанию в школе и детских организованных коллективах. Мы очень надеемся, что уже в 2019 году этот документ получит свою жизнь, и, собственно, он увязан с теми принципиальными подходами, которые меняются в законодательстве по качественному питанию и по организации питания в целом", - сказала она.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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