Тайвань увеличил срок безвизового пребывания для россиян до 21 дня

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 июля. /ТАСС/. Тайвань решил увеличить срок безвизового пребывания для граждан РФ с двух недель до трех. Об этом сообщило в четверг внешнеполитическое ведомство острова. Новые правила вступят в силу с 1 августа.

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Ранее на этой неделе тайбэйская администрация проинформировала, что Тайвань на год продлевает безвизовый режим для россиян, который был открыт в сентябре 2018 года на экспериментальной основе и должен был завершиться 31 июля. В связи с успехом программы власти острова решили сохранить ее действие еще на 12 месяцев - до 31 июля 2020 года.

Безвизовый Тайвань набирает популярность среди российских туристов: их поток с сентября возрос на 65%. В конце мая прямые регулярные рейсы из Владивостока и Москвы в Тайбэй запустили сразу две российские авиакомпании - S7 и чартерная Royal Flight.

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией. Однако, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран мира, в том числе Россией, остров считается неотъемлемой частью территории Китая.