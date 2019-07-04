Прокуратура продлила прием пассажиров в связи с задержками выдачи багажа в Шереметьево

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Транспортная прокуратура продлила до 7 июля выездной прием граждан в связи с систематическими задержками выдачи багажа в московском аэропорту Шереметьево, сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

По ее словам, такое решение принято с учетом высокого туристического сезона.

"Прием граждан проходит с 4 по 7 июля с 09:00 до 21:00 в здании аэропорта Шереметьево: терминал D, 1-й этаж, зона прилета, стойка информации напротив зеленого коридора", - сказала Короткова.

Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры РФ сообщали ТАСС, что комиссия из сотрудников центрального аппарата и ММТП проводит проверку исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи с систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево. По итогам выезда комиссии и дополнительной проверки незамедлительно будут приняты меры прокурорского реагирования для устранения нарушений прав пассажиров и привлечения к ответственности виновных лиц, отметили в надзорном ведомстве.

В начале июня ММТП провела проверку, в ходе которой установлено, что работа по обработке большого объема багажа была некачественно спланирована. По результатам проверки прокуратурой руководству ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии", ООО "Северный ветер", АО "Международный аэропорт Шереметьево" и ООО "Шереметьево хэндлинг" внесены представления об устранении выявленных нарушений. В связи с поступившими заявлениями пассажиров возбуждены 18 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ ("Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов") в отношении виновных юридических и должностных лиц.

С 1 июня в Шереметьево отмечались задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров. В пресс-службе аэропорта их объясняли пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко позднее говорил, что сбой в выдаче багажа связан с изменением технологических процессов в его обслуживании и обработке, а не с нехваткой грузчиков. По его словам, пассажирам приходилось ждать багаж более 2,5 часа. В середине июня аэропорт сообщил, что ситуация стабилизируется.