Компьютерную технику обновят в 37 образовательных организациях Северной Осетии к 2021 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 июля. /ТАСС/. Целевая модель цифровой образовательной среды будет внедрена в 37 образовательных организациях Северной Осетии к 2021 году в рамках нацпроекта "Образование". Как сообщил на совещании о ходе реализации национального проекта "Образование" в республике сообщил заместитель министра образования региона Алан Аликов, уже в этом году будет приобретена техника на 22 млн рублей.

"К 2021 году в 37 в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. Уже в 2019 году первые 10 школ и учреждение профобразования в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" будут оснащены ноутбуками, принтерами, сканерами, копировальными аппаратами интерактивным комплексом на сумму чуть более 22 млн рублей", - сообщила журналистам пресс-служба Минобрнауки республики.

В этом году техникой будут оснащены шесть школ во Владикавказе, школа № 3 селения Чикола, № 1 селения Октябрьское, № 2 селения Эльхотово, а также Северо-Кавказский строительный техникум.

В 2019 году сотрудники и педагоги общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, пройдут курсы повышения квалификации.

"В школах и техникумах планируют внедрить цифровую платформу, которая может включать определенные модули, например "Управление образовательной организацией", "Школьная проходная", "Личный кабинет", "Школьная столовая", "Библиотека и читальный зал", "Мультимедиа класс", "Интерактивный урок" и т. д.",- цитирует пресс-служба замминистра.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы и включает 10 федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы", "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.