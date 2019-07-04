В Подмосковье 180 семей с семью и более детьми получили жилищные субсидии с 2013 года

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Власти Московской области с 2013 года предоставили субсидии на приобретения жилья 180 семьям, в которых воспитываются от семи и более детей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"За время реализации программы жилищные субсидии получили 180 многодетных семей, в которых воспитываются свыше 1,5 тыс. детей", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте пресс-службы в Instagram.

В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификат на сумму 7,4 млн рублей семье Голубевых из Люберец, которые воспитывают 14 детей.

Программа "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей" реализуется в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2013 года. Принять участие в программе могут многодетные семьи, в том числе матери (отцы), не состоящие в зарегистрированном браке, имеющие семь и более детей, из которых не менее трех в возрасте до 18 лет, проживающие совместно с ними.

Размер субсидии составляет 100% от стоимости жилья, из которых: 99% - это средства областного бюджета и 1% - средства муниципального бюджета.