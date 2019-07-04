В секретариате Голиковой прокомментировали ситуацию с покупкой самолета Falcon 7X

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Правительство не принимало решений о приобретении судна иностранного производства для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), давалось поручение проработать вопрос покупки отечественного самолета с медицинскими модулями и медицинским оборудованием для проведения санитарно-авиационной эвакуации граждан. Об этом сообщили ТАСС в четверг в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Правительство никогда не принимало решений о приобретении судна иностранного производства. Давалось поручение проработать вопрос о покупке российского самолета с медицинскими модулями и медицинским оборудованием для проведения санитарно-авиационной эвакуации граждан", - рассказали в секретариате.

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили, что представители ФМБА обратились в ведомство с просьбой поддержать инициативу покупки самолета Falcon 7X для санитарно-авиационной эвакуации. При поиске подходящих для замены двигателей в агентстве изучили характеристики некоторых воздушных судов и остановились на варианте французского самолета Falcon 7X.

РБК ранее со ссылкой на копию письма министра здравоохранения Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100. По словам министра, у первого есть ряд преимуществ, в частности, дальность полета, ресурс авионики, малый разбег перед взлетом и другие характеристики. Кроме того, Falcon 7X удобен при дальнемагистральных перелетах на высоких эшелонах в отдаленные точки РФ, а также он дешевле SuperJet.