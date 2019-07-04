Центр опережающей профессиональной подготовки появится в Северной Осетии по нацпроекту

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 июля. /ТАСС/. Центр опережающей профессиональной подготовки появится в текущем году впервые в СКФО и ЮФО в Северной Осетии в рамках национального проекта "Образование". Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства республики.

"В текущем году в Северной Осетии появится Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), который будет создан на базе Северо-Кавказского строительного техникума. Проект реализуется в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование" и получит субсидии из федерального бюджета в размере 55 млн рублей", - говорится в сообщении.

Центр будет функционировать по четырем направлениям профессиональной подготовки специалистов: "Техника и технология строительства", "Техника и технология наземного транспорта", "Металлообработка", "Электроэнергетика".

Всего в России будут созданы 100 центров опережающей профессиональной подготовки. Северная Осетия стала одним из 12 субъектов страны, где в пилотном режиме начнут функционировать ЦОПП, и единственным в СКФО и ЮФО.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы и включает 10 федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы", "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.