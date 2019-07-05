Guardian: найдены кадры, на которых может быть запечатлен Бэнкси

Видеоматериал обнаружил репортер ITV Роберт Мэрфи в процессе исследования, которое он посвятил Бэнкси - уличному художнику, личность которого неизвестна. Журналист не утверждает со стопроцентной уверенностью, что на видео запечатлен Бэнкси, но, по его словам, заснятый человек занят подготовкой выставки, которая состоялась 16 лет назад и прославила художника.

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Кадры, на которых, возможно, запечатлен знаменитый уличный художник Бэнкси, найдены в архиве британской телекомпании ITV . Об этом сообщила вечером в четверг газета The Guardian .

Двухминутный видеосюжет от 2003 года за авторством корреспондента ITV Хейга Гордона включает интервью с неназванным художником в бейсбольной кепке. Нижняя часть его лица закрыта темной тканью, но глаза, лоб и волосы можно отчетливо разглядеть.

"Я замаскирован, потому что вы на самом деле не можете быть граффити-райтером, а потом предать свою личность огласке. Эти две вещи не вполне совместимы", - сказал художник. Беседа с предполагаемым королем стрит-арта занимает в этом видеосюжете 35 секунд.

На этих кадрах можно видеть, как художник, одетый в плащ с капюшоном, работает над двумя картинами. В одном случае он наносит по трафарету изображение насекомого рядом с портретом мужчины в профиль, а в другом создает образ ребенка, складывающего из кубиков фразу "kill more" (англ. "убивайте больше"). Обе эти работы принято относить к творчеству Бэнкси.

Видео было записано перед открытием первой выставки Бэнкси под названием "Turf war" ("Борьба за влияние"), которая прошла в 2003 году в лондонском Ист-Энде и сделала художника знаменитым на весь мир. Впрочем, его слава тогда носила во многом скандальный характер, ведь многим показалось, что Бэнкси переступил все нормы морали, раскрасив настоящих животных. В итоге свиньи предстали перед посетителями в цветах полицейских автомобилей, а овцы - в тюремных робах. Но самым оскорбительным для общественности стал портрет королевы Елизаветы II в образе шимпанзе.