МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал единороссов не уходить с головой в "матрицу" и при использовании цифровых технологий не забывать о личном общении с людьми.

"Цифра - это, конечно, хорошо. Но надо сделать так, чтобы нам всем в цифру не уйти, иначе, мы понимаем, чем это закончится. Нам "матрица", оставшаяся от партии "Единая Россия", не нужна. Партия - это личное общение с людьми", - сказал он на пленарном заседании политической конференции партии "Единая Россия", призвав всех обратить на это внимание.

В то же время Медведев обозначил необходимость использования лучших технологий с учетом того, что уже не только молодежь, но и зрелые люди значительную часть информации получают через цифровые устройства.

При этом премьер раскритиковал предложение сделать из приемных "Единой России" аналоги многофункциональных центров (МФЦ). "Коллеги, давайте не будем подменять органы власти", - подчеркнул он.

"Информационная составляющая - вот здесь я двумя руками "за". Очевидно, информирование, в том числе кстати и по национальным проектам, и по самым разным жизненным казусам, процедурам обращения, принятия решений - вот это действительно должно быть всячески развито в приемных нашей партии", - заключил он.