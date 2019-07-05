Вице-президент "Сколково" рассказал, где горожане испытывают наибольший стресс

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Жители Москвы и больших городов испытывают максимальный стресс в общественном транспорте и у себя дома, показали опросы, проведенные в ходе конгресса Urban Health. Об этом сообщил в пятницу старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем.

"Мы проводили несколько опросов в рамках конгресса, их вопросы касаются состояния здоровья. Мы спрашивали, где в Москве или городе, где вы живете, вы испытываете максимальный психологический дискомфорт? Понятно, что это фактор, который влияет на здоровье. Побеждает общественный транспорт. <...> И, на удивление, достаточно большой процент людей испытывают стресс дома. Наверное, здесь вопрос не только урбанистики, но и личных каких-то вещей", - сказал Каем, который выступил модератором итогового пленарного заседания конгресса.

Далее по уровню дискомфорта и стресса, по его словам, следуют магазины, торговые центры, госучреждения, улицы.

"Что сделать, чтобы снизить уровень стресса? Выяснилось [в ходе опросов], что все любят экологию, зеленые пространства [защищающие от шума]. Видимо, москвичи страдают серьезно от шума, комфортные городские общественные пространства. В Москве с этим все неплохо, на мой взгляд, а стало еще лучше в последние годы", - добавил старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково".

Urban Health проходит в рамках Московского урбанистического форума. Moscow Urban Forum 2019 "Качество жизни. Проекты, меняющие города" посвящен обсуждению вопросов и презентациям инициатив городских администраций, бизнеса, горожан, которые направлены на обеспечение сбалансированного и устойчивого развития городов, повышения качества жизни через реализацию масштабных проектов. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.