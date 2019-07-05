Эксперт: Москве необходимо остановить "утечку мозгов" и привлечь зарубежные стартапы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Москва сделала большой прорыв за последние восемь лет, но еще предстоит избавиться от тренда "утечки мозгов" и привлечь зарубежные стартапы, чтобы оставаться в городах-лидерах в мире. Такое мнение ТАСС в рамках "Московского урбанистического форума" высказал председатель международной консалтинговой компании BCG Ханс-Пол Бюркнер.

"Москва сделала большой прорыв за последние восемь лет, чтобы стать городом, где хорошо жить. Но мы все еще видим, что таланты уходят из Москвы, при том, что университеты в России и Москве готовят хороших специалистов для промышленности и науки. При этом многие все еще не видят возможности здесь построить свой бизнес. Надо обеспечить, чтобы люди рассчитывали, что Москва будет тем местом, где можно построить свой бизнес. Для этого им надо быть уверенным, что эти стартапы, маленькие компании, которые они готовы создать или создали, защищены в отношении интеллектуальной собственности, "регуляторики", и что они смогут здесь развиваться в более крупные бизнесы", - сказал эксперт.

Город пока не стал в полной мере "международным", так как большинство иностранных компаний малого и среднего бизнеса не рассматривают столицу России как то место, где они хотят построить свой стартап. "Речь о международных стартапах, о компаниях, например, из Латинской Америки. Они в основном стремятся приехать и обосноваться в Силиконовой долине (инновационный кластер в США, штат Калифорния)", - пояснил Бюркнер.

Для реализации таких задач потребуется поработать над привлечением венчурного капитала и доступностью инвестиций, защищенностью технологий и интеллектуальной собственности. Важно также наличие быстрого интернета и комфортность городского пространства для проживания и работы. Впрочем, с последним, по его словам, город хорошо справляется.

"Москва много работает над тем, чтобы стать человекоцентричной (когда городская среда ориентирована на комфорт человека - прим. ТАСС). Много было реализовано инициатив властями столицы России и за очень короткое время - многие другие города мира шли к этому намного дольше", - поделился своими наблюдениями глава BCG.

Зачем лидировать

Он подчеркнул, что удержание лидерства, особенно в цифровой среде, среди мегаполисов мира - не мнимая идея, это обязательное условие развития экономики и устойчивости столиц или крупных центров государств.

"По сути города по всему миру сейчас активно думают, как привлечь цифровую экономику, привлечь интеллектуальные ресурсы и создать атмосферу, в которой эти таланты могли бы работать и жить. При этом удержать таких людей становится все сложнее: они крайне мобильны, легко меняют место жительства. Именно поэтому комфорт для проживания и работы, легкость въезда на территорию и ее покидания стали критически важными, помимо условий для финансирования бизнеса", - пояснил Бюркнер.

По его мнению, в настоящее время почти все города стараются скопировать модель Силиконовой долины, достигнуть такого же уровня позиционирования, статуса. Образцовым также считается Сингапур, особенно по критерию "человекоцентричности". В лидерах также Нью-Йорк, Лондон, Париж, Хельсинки, Берлин, в меньшей степени пока Дубай, считают в BCG. При этом есть такой эффект: чем больше появляется возможностей для жителей, тем больше растут требования к среде. Как следствие - усиливаются требования к уровню жизни по всему миру, и лидерство мегаполисам удерживать все сложнее.

О форуме

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". В рамках деловой программы состоится более 70 специальных мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу, посвященных повышению качества жизни в городской среде.

ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.