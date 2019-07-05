Власти Ленинградской области выявили источник неприятного запаха в Волхове

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Специалисты комитета государственного экологического контроля Ленинградской области, ГУ МВД и МЧС обнаружили в областном городе Волхов нефтеперерабатывающее предприятие, являющееся источником едкого запаха растворителя. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе правительства Ленинградской области.

"Группа специалистов из комитета государственного экологического контроля Ленинградской области числе, ГУ МВД и МЧС обнаружила ангар, в котором расположено небольшое предприятие по переработке нефтепродуктов. От объекта исходил запах растворителя, в ангаре хранились нефтепродукты", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники профильного комитета отобрали пробы почвы с территории предприятия, результаты исследования будут известны в течение трех недель. Личность владельца объекта устанавливается.

Волхов - город в Ленинградской области с населением около 44 тыс. человек. Он является центром Волховского района региона. В городе расположены крупные промышленные объекты, в том числе Волховская ГЭС, Волховский цементный завод (Пикалевская сода), Волховский химический завод, завод по производству удобрений "Метахим" (входит в "Фосагро"), Волховский комбикормовый завод, завод по обработке цветных металлов.