Психологи МЧС за 10 лет оказали помощь свыше 360 тыс. человек

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Психологи МЧС РФ приняли участие в Европейском психологическом конгрессе, проходящем в Московском государственном университете, где обнародовали статистику своей работы за 10 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) министерства.

"За прошедшие 10 лет специалисты психологической службы привлекались к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий на территории Российской Федерации почти 17 тыс. раз, экстренная психологическая помощь оказана почти в 361 тыс. случаев, осуществлено сопровождение 1,7 тыс. массовых мероприятий", - рассказали в пресс-службе.

Выступая на конгрессе, глава ЦЭПП Юлия Шойгу сообщила, что первую психологическую помощь будут преподавать в российских школах.

"На сегодняшний день первый уровень оказания помощи людям, попавшим в чрезвычайную ситуацию, - психологическая поддержка - включена в алгоритм первой помощи при неотложных состояниях, на ее оказание имеет право любой человек, прошедший специальную подготовку. Это то, что должен знать и уметь каждый. Конечно, до такого уровня мы еще не дошли, но многое делается. В новых школьных образовательных стандартах предполагается ввести преподавание этих знаний в полном объеме. Очень надеюсь, что через несколько лет все граждане нашей страны со школьной скамьи будут обучаться этим приемам", - цитируют Шойгу в ведомстве.

В Европейском психологическом конгрессе принимают участие около пяти тысяч профессиональных психологов из 80 стран мира. В рамках форума прошли симпозиумы "Военная психология", "Экстремальная психология", "Психология в особых условиях" и другие.