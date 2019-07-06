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Кабмин утвердил план реализации Концепции развития волонтерства

Документ предусматривает системный подход к поддержке добровольческих инициатив

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова утвердила план реализации Концепции развития добровольчества в РФ до 2025 года. Документ опубликован в субботу на сайте правительства.

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"План состоит из семи разделов, которыми, в частности, предусматривается совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в сфере волонтерства, развитие механизмов поддержки добровольческой деятельности, в том числе развитие инфраструктуры и механизмов поддержки добровольческой деятельности", - говорится в справке к документу.

Целью концепции является обеспечение системного подхода к поддержке волонтерства. Документ предусматривает развитие методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки деятельности по привлечению добровольцев к работе в учреждениях социального обслуживания, образования, здравоохранения и оказанию помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций.

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