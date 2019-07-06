Кузнецова сообщила о возможности сохранить правую кисть избитой в Ингушетии девочки

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Правую кисть травмированной в Ингушетии девочки, вероятнее всего, удастся сохранить, заявила в субботу уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1" .

По ее словам, врачи клиники Рошаля, где сейчас проходит лечение ребенок, сообщили о признаках восстановления кровообращения в руке девочки.

"Утром, знаете, в 6 утра, у меня было самое радостное сообщение - о том, что ручка розовая, что, скорее всего, удастся кисть сохранить", - сказала она.

Ранее Леонид Рошаль сообщил о значительном нарушении кровотока у ребенка и не исключил возможность ампутации. Для дополнительного насыщения организма кислородом девочку поместили в барокамеру.

В четверг, 4 июля, семилетняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии, где ей провели операцию. Было принято решение о переводе ребенка в столичную клинику. Девочку доставили в Москву 5 июля в сопровождении реаниматологов, врачей медицины катастроф и представителей Ингушетии. При обследовании в клинике у нее также выявили старые переломы ребер и травму позвоночника.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после того, как девочка с многочисленными кровоподтеками, ссадинами и ушибами попала в больницу в Ингушетии. В нанесении телесных повреждений девочке следствие подозревает 35-летнюю жительницу города Сунжа, которая приходится ребенку родной тетей со стороны отца. В настоящее время женщина задержана, решается вопрос об избрании в ее отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщила Кузнецова, женщина уже ранее была осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью. Было установлено, что девочка воспитывалась в семье тети без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки, мать ребенка проживает отдельно.