Всероссийская студенческая стройка Росатома началась в Озерске

ОЗЕРСК /Челябинская область/, 6 июля. /ТАСС/. Торжественное открытие Всероссийской студенческой стройки Росатома на объектах ПО "Маяк" (входит в госкорпорацию) состоялось в субботу в городе Озерске Челябинской области. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре производственного объединения.

В церемонии открытия приняли участие свыше 700 человек из 42 студенческих строительных отрядов 28 регионов страны. "Всероссийская студенческая стройка Росатома "Мирный атом" будет проходить по 31 августа в этом году. Участники студенческих стройотрядов будут выполнять строительные работы и работы по благоустройству", - сказали в информцентре.

По итогам стройки будут выбраны лучшие студенческие отряды. Самые старательные студенты, кроме заработной платы и профессиональных навыков, смогут получить почетный знак.

Всероссийская студенческая стройка "Мирный атом" проходит ежегодно с 2008 года.

Как следует из открытых источников, ПО "Маяк" - предприятие в Озерске, где производятся компоненты ядерного оружия, изотопы, хранится и регенерируется отработанное ядерное топливо. Город Озерск является закрытым административно-территориальным образованием.