Власти Кировской области обжаловали решение о незаконности расчета платы за вывоз отходов

КИРОВ, 6 июля. /ТАСС/. Верховный суд России 24 июля рассмотрит жалобу Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области на решение Кировского областного суда о незаконности начисления платы за вывоз твердых коммунальных отходов исходя из площади жилья, а не числа жильцов, а также об отмене норматива накопления отходов. Об этом в субботу сообщили ТАСС глава министерства Игорь Редькин.

"Мы подали апелляционную жалобу, 24 июля будет судебное заседание в Верховном суде", - сказал он.

Ранее правительство Кировской области решило начислять плату за вывоз отходов в городских округах (Кирова и Кирово-Чепецка) исходя из площади жилья, на остальной территории области - исходя из числа жильцов. 27 марта Кировский областной суд признал незаконным распоряжение регионального министерства, а также отменил норматив накопления отходов с квадратного метра в Кирове. По мнению истцов, из-за принятого порядка начисления платы те, кто живут в отдельных домах, вынуждены платить за вывоз мусора в несколько раз больше людей, живущих в маленьких квартирах при одинаковом числе жильцов и объеме бытовых отходов. С 1 июля, согласно распоряжению правительства области, для жителей индивидуальных жилых домов плата стала рассчитываться исходя из числа проживающих, а не с квадратного метра.

По мнению властей, исполнение решения суда об отмене действующего норматива, который рассчитан на основе проведенных в 2003-2005 годах подсчетов накопления мусора, приведет к росту платы для граждан. Новые расчеты по определению нормативов ТКО произвел в 2018 году подведомственный министерству энергетики и ЖКХ Кировской области институт "Кировкоммунпроект", они на 14-20% выше действующих.

Новый норматив накопления отходов в Кирове для многоквартирных и индивидуальных жилых домов составил 2,0185 куб. на человека в год или 0,0748 куб. на кв. м общей площади, в Кирово-Чепецке - 1,9834 и 0,0871 соответственно. Во всех остальных муниципальных образованиях для многоквартирных жилых домов определен норматив в размере 1,957 куб. на человека в год или 0,105 на 1 кв. м.