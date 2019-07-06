Программа бесплатного медобследования стартовала в садовых товариществах Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов запустил новый проект по проведению бесплатных медицинских обследований для петербуржцев во всех садовых товариществах Ленинградской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга, распространенном в субботу.

"Это лишь одно из направлений оказания государственной поддержки садоводам", - сказал Беглов в ходе объезда садоводства "Красногорское" в Ломоносовском районе Ленинградской области.

При наличии полиса обязательного медицинского страхования любой житель садоводства может пройти полное обследование, в том числе в выходной день. Беглов призвал активно пользоваться услугой, подчеркнув, что профилактические осмотры могут выявить многие заболевания на ранней стадии.

В 2019 году власти Санкт-Петербурга направят 16,8 млн рублей на строительство трех мобильных медицинских пунктов в садоводствах на территории Ленинградской области, увеличив их общее количество до 37 единиц. Всего на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области расположены более 3 тыс. садовых товариществ, насчитывающих около 700 тыс. участков. На них 2,5 млн петербуржцев выращивают сельскохозяйственную продукцию и занимаются активным видами отдыха, добавили в пресс-службе.

Около 1 млн пенсионеров и 500 тыс. детей непрерывно находятся на территории садоводств и нуждаются в периодических медосмотрах. В городском правительстве отмечают, что возможность получения бесплатной медицинской помощи еще не реализована на территории многих товариществ. Поэтому Беглов поручил организовать в них работу выездных диагностических бригад для проведения профилактического осмотра граждан. В 2018 году за амбулаторной медпомощью в садоводствах обратились порядка 70 тыс. человек, сообщала ранее вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

"Мы заканчиваем инвентаризацию всех садоводств города, чтобы выработать единое решение по актуальным проблемам", - сказал временно исполняющий обязанности губернатора. Он отметил, что власти в настоящее время изучают возможность снабжения садоводств питьевой водой, что требует их подключения к сетям водоснабжающих организаций.