Агентству Sputnik отказали в аккредитации на конференцию по свободе СМИ в Великобритании

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Информационное агентство Sputnik получило отказ в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании. Об этом главный редактор МИА "Россия сегодня", RT (Russia Today) и Sputnik Маргарита Симоньян сообщила в субботу в своем Telegram-канале.

"Нашему [агентству] Sputnik тоже отказали в участии в конференции по свободе слова", - написала она.

Корреспондент агентства Дэниел Рид заявил в эфире телеканала "Россия-24", что получил отказ без объяснения причины. "Я думаю, это связано с тем, что я работаю на российский новостной сайт", - указал он, отметив, что предоставил все необходимые для аккредитации документы.

В пятницу Симоньян сообщила, что МИД Великобритании отказал журналистам телеканала RT в аккредитации на конференцию.

Ранее пресс-секретарь посольства РФ сообщал, что российские дипломаты получили приглашение на участие в министерской конференции по вопросу свободы СМИ, которая состоится 10-11 июля.

О планах провести такую конференцию в январе сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Состав участников официально не был объявлен. Однако, как предполагается, в работе конференции примет участие адвокат Амаль Клуни, супруга актера Джорджа Клуни, которую в апреле этого года глава МИД Великобритании Джереми Хант назначил своим специальным представителем по вопросам СМИ и председателем экспертной группы по защите прав журналистов.