Победительница "Забега невест" в Железноводске выиграла полет на воздушном шаре

ПЯТИГОРСК, 6 июля. /ТАСС/. Около 30 девушек в свадебных платьях под проливным дождем участвовали в "Забеге невест", который в субботу прошел в Железноводске (Ставропольский край). Победительница забега выиграла полет на воздушном шаре в форме сердца с пилотом, который летал на аэростате над Эльбрусом, сообщили ТАСС в пресс-службе горадминистрации.

"Когда начался забег, пошел дождь, который перешел в ливень, но он никого не спугнул. Все невесты, которые планировали, приняли участие в забеге. Также была полная площадь людей, которые пришли посмотреть на мероприятие. Из участниц самой быстрой оказалась Дина Параскевова из Пятигорска", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, девушка получила главный приз - полет на воздушном шаре от Федерации воздухоплавания Ставропольского края. "Победительница полетит над Кавминводами на воздушном шаре в форме сердца. Управлять воздушным шаром будет тот же пилот, который летал над Эльбрусом, - Виталий Ненашев", - добавила представитель пресс-службы.

В "Забеге невест" приняли участие 26 девушек. Участницы в свадебных платьях и фате пробежали дистанцию в 2,5 км по Курортному парку. Перед главным испытанием девушкам предстояло показать свои хореографические таланты, а также они упражнялись в метании свадебного букета.

Президент Федерации воздухоплавания Ставропольского края Виталий Ненашев летом прошлого года впервые в истории воздухоплавания совершил на тепловом аэростате "Россия" перелет через Эльбрус.