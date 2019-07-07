Из Мексики высылают десять россиян за нарушение миграционного законодательства

ТАСС, 7 июля. Власти Мексики задержали 10 россиян и приняли решение об их депортации из-за нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщили в субботу ТАСС в посольстве РФ в латиноамериканской стране.

"По данным миграционной службы Мексики, в Канкуне задержаны 10 россиян. Причины - несоответствие заявленным целям пребывания как туристов", - сказал собеседник агентства.

По его данным, задержанные не смогли предоставить документы, подтверждающие цель поездки, такие как бронь отеля и обратные билеты. Из-за нарушения правил въезда россияне должны покинуть Мексику.

"Семь человек улетели, двое ожидают ночной рейс", - отметили в посольстве. Еще один задержанный, вероятно, улетит в воскресенье. "В консульство и посольство никто не обращался", - добавили в дипмиссии.