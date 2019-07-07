Российские военные оказали гуманитарную помощь жителям пострадавшего пригорода Дамаска

ДАМАСК, 7 июля. /ТАСС/. Жители населенного пункта Хамурия, расположенного в предместье Дамаска Восточная Гута и пострадавшего от боевых действий, получили гуманитарную помощь из России. Об этом сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Малолетко.

"Сегодня Центром по примирению враждующих сторон было принято решение об оказании гуманитарной помощи жителям населенного пункта Хамурия. В ходе акции будет выдано более 2 тонн продовольственных пакетов, в состав которых входят наиболее важные продукты, такие как консервы мясные, рис, мука, сахар, чай. Помощь будет оказана по меньшей мере 500 семьям населенного пункта", - сказал он.

Хамурия серьезно пострадала в результате боевых действий. Среди тех, кто получает гуманитарную помощь, больше всего женщин. Многие семьи потеряли кормильцев - одни погибли на войне, сражаясь на стороне правительственной армии или экстремистов, другие отбывают срок в тюрьме.

"Мой муж и один из моих сыновей погибли, воюя с боевиками. К счастью, сейчас здесь, в Хамурии, все возвращается к мирной жизни. Я - преподаватель в школе, в сентябре начну учить детей. Мы очень благодарны вам за продукты", - сообщила местная жительница Рах Бадра.

Ситуация в районе плачевная, люди отмечают, что могут выжить только благодаря гуманитарным акциям руководства Сирии и российских военных. "У нас нет еды, единственное, за счет чего мы выживаем, - продукты, которые привозите вы или сирийское правительство. Большинство населения Хамурии - это женщины и дети", - рассказала Лина Махмуд Хасун.

Рядом с пунктом раздачи гуманитарной помощи людей осматривают и выдают им лекарства российские военные врачи. Одной из первых пришла Нур Сафая, которая находится на восьмом месяце беременности: медики, осмотрев ее, сделали вывод, что беременность протекает нормально, разве что давление низкое - 105 на 70. Врачи вручили девушке комплекс витаминов и минералов. "Все равно, кто родится, лишь бы здоровым был", - убеждена она.

Ситуация в Сирии

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). В настоящий момент на первый план выходят политическое урегулирование, восстановление арабской республики, а также возвращение беженцев.