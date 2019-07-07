Путин приветствовал участников Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приветствовал гостей и участников 60-й Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной в воскресенье на официальном сайте Кремля.

"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ

"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ Фотографии корреспондентов ТАСС 1930-х и 1940-х гг.

"Наши народы плечом к плечу сражались с нацизмом, отстаивали свободу и независимость государств Европы, вместе приближали долгожданную и такую дорогую для всех Победу", - указал Путин.

В 2019 году принимающей стороной встречи выступает Россия в лице Псковской области, основные памятные мероприятия пройдут на территории Себежского района. Ветераны трех государств зажгут там традиционный Костер дружбы.

Российский лидер отметил важность проведения таких встреч для сохранения традиций боевого братства и воспитания в подрастающих поколениях правильного отношения к духовным ценностям. "Важно, что традиции боевого братства, закаленные на полях жестоких сражений, продолжаются несмотря на бурные изменения в мире, попытки разделить людей, исказить и переписать историю, - сказал президент. - И ваши встречи, начало которым было положено в далеком 1959 году, убедительно это подтверждают".

"Объединяя фронтовиков, участников подполья и партизанского движения, представителей добровольческих, волонтерских организаций, патриотических клубов, они призваны нести высокую миссию - сохранять связь времен, воспитывать в подрастающем поколении бережное отношение к непреходящим духовным, нравственным ценностям, к героическим страницам нашей общей истории", - добавил Путин.

Он также выразил уверенность, что "встреча пройдет как всегда в теплой, дружественной атмосфере и надолго запомнится всем участникам".