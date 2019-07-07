У атлантических берегов Канады в рыболовецких сетях запутались три редких полярных кита

ОТТАВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Три редких полярных кита, запутавшихся в рыболовецких сетях, были обнаружены за последнюю неделю в водах залива Святого Лаврентия. Об этом сообщили в Министерстве рыболовства, океанов и береговой охраны Канады.

Запутавшихся в снастях млекопитающих специалисты заметили во время облета залива. По их словам, эти гигантские животные тащат за собой большие куски сетей, которые мешают им нормально плыть. Экологи рассматривают возможность крепления сигнальных устройств к веревкам сетей, чтобы отслеживать дальнейшее перемещение китов. Специалисты также не исключают, что млекопитающих придется вызволять из этой ловушки, если это будет безопасно.

Ранее сообщалось, что у атлантических берегов Канады погибли шесть полярных китов. Их останки в настоящее время изучают ученые для установления причин смерти.

В конце июня в связи со сложившейся ситуацией Министерство транспорта Канады приняло решение о временном снижении скорости судов в заливе Святого Лаврентия. Ограничения будут действовать до ноября и касаются судов, длина которых составляет более 20 метров. Максимально разрешенная скорость движения для них снижена с 20 до 10 узлов, а нарушителям грозит штраф в размере 25 тыс. канадских долларов ($19 тыс.).

По подсчетам ученых, в Северной Атлантике осталось всего около 410 гренландских китов, как еще называют этих морских гигантов. За последние 16 лет были обнаружены останки 70 этих животных. В более чем половине случаев они погибли из-за того, что запутались в рыболовецких снастях или же в результате столкновения с кораблями.