Ветераны из России, Латвии и Белоруссии встретились под Псковом на Кургане дружбы

ПСКОВ, 7 июля. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны и участники партизанского движения из России, Латвии и Белоруссии встретились в воскресенье под Псковом на ежегодной международной встрече на Кургане дружбы.

"В Себежском районе в воскресенье проходит 60-я встреча ветеранов Великой Отечественной войны, партизан и подпольщиков России, Латвии и Беларуси. В традиционном памятном мероприятии на Кургане дружбы принимают участие представители ветеранских объединений трех стран-участниц - всего 160 человек. Российскую делегацию возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников", - говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

Приветствие гостям и участникам встречи направил президент РФ Владимир Путин. "Важно, что традиции боевого братства, закаленные на полях жестоких сражений, продолжаются несмотря на бурные изменения в мире, попытки разделить людей, исказить и переписать историю, - говорится в телеграмме президента. - И ваши встречи, начало которым было положено в далеком 1959 году, убедительно это подтверждают".

Курган дружбы - это памятник героизму и мужеству русских, белорусских и латышских партизан, которые в годы Великой Отечественной войны вместе сражались против немецких войск. Он располагается на границе трех государств и представляет собой искусственно созданный холм. Земля, которая использовалась для создания кургана, была взята с мест захоронений или гибели бойцов и партизан Красной Армии. К наивысшей точке холма ведут ступени, выстроенные из камня, которые стали продолжением нескольких аллей с трех сторон. С российской стороны ведет кленовая аллея, с латвийской - липовая, с белорусской - березовая.

Представители трех стран возложили цветы и венки к памятнику героям-комсомольцам в деревне Прошки на стороне Республики Беларусь. Затем официальные лица передали корзины с цветами на латвийскую сторону, к монументу партизану Иманту Судмалису. Собравшиеся хором исполнили "Катюшу".