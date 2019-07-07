Патриарх освятил отреставрированный Собор Рождества Богородицы в Коневском монастыре

КОНЕВЕЦ /Карелия/, 7 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое освящение отреставрированного Собора Рождества Пресвятой Богородицы - главного храма Коневского мужского монастыря в Ленинградской области. Чин был проведен в рамках патриаршего визита на ладожские острова Коневец и Валаам. Также предстоятелем Русской православной церкви было совершено рукоположение архимандрита Игнатия (Григорьева) в епископа Чистопольского и Нижнекамского.

Реставрация построенного в 1820-е годы собора проводилась с 2016 года. "В ходе восстановительных и реставрационных работ было воссоздано более 2,5 тыс. куб. м кирпичной кладки, почти 5 тыс. кв. м деревянных и каменных полов, художниками-реставраторами выполнено более 2 тыс. квадратных метров монументальной живописи, восстановлены утраченные резные иконостасы и паникадила", - говорится в распространенном Коневским монастырем сообщении. В ходе реставрации в обители также были восстановлены пристань, гостиница и главная усадьба.

Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь Выборгской епархии был основан на острове Коневец в западной части Ладожского озера преподобным Арсением Коневским в 1393 году. В 1991 году Коневский монастырь был возвращен Русской православной церкви.