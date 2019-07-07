Обсерваторию Джорделл-Бэнк в Манчестере включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

ТАСС, 7 июля. Обсерватория Джорделл-Бэнк, расположенная на территории одноименного Астрофизического центра Манчестерского университета в Великобритании, внесена организацией ЮНЕСКО в ее Список всемирного наследия. Решение было принято в воскресенье на проходящей в Баку 43-й сессии Комитета Всемирного наследия, сообщила Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры на своей странице в Twitter.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте организации, Джорделл-Бэнк является старейшей до сих пор действующей радиоастрономической обсерваторией во всем мире. Сооружение хранит в себе свидетельства каждой стадии развития науки в области радиоастрономии со времен окончания Второй мировой войны, которые стали революционными для понимания Вселенной.

Сердцем обсерватории принято называть радиотелескоп имени Бернарда Ловелла, который основал научное сооружение в 1945 году. Ученые стали использовать телескоп в 1957 году для исследования метеоров, пульсаров, мазеров и гравитационных линз, а также для доказательства научных теорий, имеющих отношение к происхождению и развитию космоса.

Отмечается, что внесение обсерватории Джорделл-Бэнк в Список всемирного наследия демонстрирует то значение "которое ЮНЕСКО придает всеобщему характеру науки, а также ее [науки] способности развивать международное сотрудничество и укреплять мир".

В ходе проходящей в Баку 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО рассматриваются кандидатуры 35 объектов на включение в этот список.