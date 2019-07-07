Минобрнауки готово оказывать поддержку победителям управленческих конкурсов

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования готово оказывать поддержку россиянам-победителям кадровых конкурсов. Об этом заявил глава министерства Михаил Котюков, комментируя абсолютную победу в мировом финале чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge команды России, состоящей из участников проектов платформы "Россия - страна возможностей".

"Global Management Challenge - один из престижных управленческих чемпионатов, который позволяет подтвердить компетенции сотрудников и руководителей бизнеса любой величины, государственных служащих, студентов и аспирантов. Шестая победа сборной России в мировом финале - это знаковый показатель качества нашего бизнес-образования, воспитания управленческих навыков в корпорациях и вузах", - отметил Котюков в сообщении, опубликованном в воскресенье на странице Минобрнауки в Facebook. Он обратил внимание, что в команде победителей выпускники и аспиранты одних из ведущих университетов страны - РАНХиГС, Высшей школы экономики и Уральского федерального университета.

"Сегодня в стране присутствует высокая потребность в высококвалифицированных молодых кадрах, которые помогут обновлению управленческого состава. Поэтому нет сомнения, что победители престижных кадровых конкурсов будут востребованы как специалисты в ведущих российских корпорациях", - подчеркнул министр. "Министерство науки и высшего образования РФ открыто для новых идей и готово оказывать поддержку другим нашим талантливым ребятам из числа победителей", - заверил Котюков.

Чемпионат по менеджменту

В субботу в Екатеринбурге прошел мировой финал чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, абсолютным победителем которого стала команда РФ, состоящая из участников проектов платформы "Россия - страна возможностей". Россия завоевала звание чемпиона мира по стратегии и управлению бизнесом в шестой раз, второе место заняла Португалия, на третьем месте - единственные на соревнованиях представители Африки - из Кот-д'Ивуара", сообщила пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

Как уточнили в пресс-службе, Россию представляла команда "Отцы и дети", в которую вошли участники флагманских проектов платформы "Россия - страна возможностей": конкурса "Лидеры России" и кубка "Управляй".

Состязание проходило в 39-й раз. В мировом финале Global Management Challenge 2019 года, который состоялся в Екатеринбурге 5-6 июля, принимали участие национальные чемпионы из 20 стран, в том числе Белоруссии, Бразилии, Индии, Испании, Киргизии, Кот-д'Ивуара, Польши, Португалии, России, Словакии, Чехии и Эстонии, отмечается в сообщении АНО "Россия - страна возможностей".

Как уточнили в организации, чемпионат проводится с помощью бизнес-симулятора, который позволяет развить навыки ведения бизнеса и принятия решений в моделируемой среде. Ежегодно около 6 тыс. молодых профессионалов и студентов из регионов России соревнуются в достижении наивысшей инвестиционной привлекательности их виртуальных компаний, говорится в пресс-релизе.

Российские команды до этого пять раз выигрывали мировой чемпионат по стратегии и управлению бизнесом: в 2009 году - в Лиссабоне (Португалия), в 2012 году - в Киеве (Украина), в 2014 году - в Сочи (Россия), в 2015 году - в Праге (Чехия).

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. В настоящий момент она объединяет 19 различных образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.