В Ингушетии проведут благотворительную акцию в поддержку травмированной девочки

МАГАС, 7 июля. /ТАСС/. Власти города Магаса в Ингушетии проведут благотворительную акцию в поддержку семилетней девочки, которую госпитализировали с тяжелыми травмами из семьи своей тети. Об этом в воскресенье сообщил мэр Магаса Беслан Цечоев на своей странице в Instagram.

"Мэрия Магаса объявляет эстафету добра и милосердия Мэрия Магаса раздаст детям из малоимущих семей САГ1 [милосердие, благотворительная акция] за Аишу - 7000 штук ее любимого угощения - мороженого. Пусть благодарность и искренние пожелания этих детей станут еще одним маленьким шагом к ее выздоровлению", - написал он.

Ранее сообщалось, что 4 июля, семилетняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии, где ей провели операцию. Было принято решение о переводе ребенка в столичную клинику. 5 июля девочку доставили в Москву в сопровождении реаниматологов, врачей медицины катастроф и представителей Ингушетии. При обследовании в клинике у нее также выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. Врачам удалось спасти левую руку ребенка, операцию по восстановлению правой руки девочки пока отложили.

"Несмотря на огромные усилия врачей, героическую стойкость и волю к жизни нашей маленькой Аиши, пережившей невероятную жестокость и предательство со стороны "близких " людей, ее состояние все еще остается тяжелым. Я прошу не забывать Аишу в своих постоянных мыслях", - отметил Цечоев.

Подозреваемая - 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится ребенку родной тетей со стороны отца, - была задержана в четверг. Следователи возбудили в отношении нее уголовное дело. Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки найдена, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион. По словам Чахкиевой, тетя девочки свою вину не признала. Установлено, что девочка воспитывалась в семье тети без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.