Необычный формат конного шоу в честь Года театра представил фестиваль в Петергофе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Новый формат конного шоу - театрализованное представление в средневековом стиле представил в воскресенье ежегодный фестиваль рыцарских потех "Александрийская карусель", который прошел в рамках Года театра в Государственном музее-заповеднике (ГМЗ) "Петергоф". Всего в представлениях фестиваля, показанных за два выходных дня в парке Александрия, зрители увидели более 300 участников.

"У нас обычно сохраняется стандартная программа фестиваля, но в этом году она более насыщенная. Разработаны сразу три площадки: площадка "Cцена", площадка "Ярмарка" и площадка "Виктория", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГМЗ "Петергоф". - В итоге получается 29 событий от трехсот участников".

Изменился и формат главного события фестиваля - конного шоу. Если каждый год организаторы показывали готовое конное представление, то в этот раз режиссер подготовил театральное "закулисье". А конные всадники, одетые в исторические костюмы, предстали в часовом спектакле "Внутри театра".

Помимо выступления всадников для гостей была организована историческая ярмарка, музыкальные и театрализованные преставления, стилизованная средневековая ресторанная площадка, а также различные лекционные площадки и мастер-классы по танцам эпохи Ренессанса, здоровом образе жизни и правилам средневекового этикета. Рядом с конным представлением на центральной площадке был разбит полевой лагерь мушкетеров. Все желающие смогли научиться стрелять из лука, фехтовать, тут же им было предложено попробовать старинную европейскую кухню разных стран от поваров из Литвы и Санкт-Петербурга.

Ярким элементом второго дня праздника стал спектакль в жанре уличных средневековых представлений "Гостеприимная сестра".

Традиция проведения придворных каруселей связана с парком Александрии еще с XIX века. Жена Николая I Александра Федоровна, по происхождению прусская принцесса, привезла этот европейский обычай в Россию, и в эпоху Николая I карусели проводились именно в Александрийском парке - семейной резиденции четырех последних русских императоров.