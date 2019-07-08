Поисковики нашли на курильском острове Шумшу останки советского воина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Сахалинские поисковики в ходе экспедиции на остров Шумшу северной группы Курильских островов (Сахалинская область) обнаружили останки погибшего советского воина. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального отделения "Поисковое движение России".

"Поисковик Алексей Бурундуков обнаружил [останки] погибшего советского солдата. Воин был найден благодаря стальному шлему, на который сработал металлоискатель. В предыдущие годы в самом танковом рве [место, где были найдены останки воина - прим. ТАСС] и поблизости поисковики находили только предметы амуниции советских воинов: фляжки, котелки, противогазы, малые пехотные лопатки - все то, что, по-видимому, они оставляли перед атакой", - говорится в распространенном сообщении.

Как рассказал ТАСС руководитель поискового отделения Артем Бандура, пока у найденных останков не нашлось каких-либо предметов, с помощью которых можно было бы определить личность воина. После завершения экспедиции все находки будут переданы администрации Северо-Курильского городского округа (единственный постоянно обитаемый населенный пункт на курильском острове Парамушире, Шумшу - необитаемый остров).

Экспедиция началась в конце июня. Поисковики ведут раскопки в бывших японских траншеях, в районе высоты Северной и на берегу в месте высадки советского десанта в августе 1945 года. Планируется, что экспедиция продлится не менее месяца.

В годы Второй мировой войны на Шумшу базировалась основная часть (80 тыс. военнослужащих) группировки японских войск на Курилах. В августе 1945 года там высадился десант советских войск, который брал остров штурмом. Тогда в боях погибли около 1000 советских солдат и не менее 200 японских военнослужащих.